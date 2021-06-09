شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات ب«كورونا» خلال يومي الامتحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:«الخليج »

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عدم رصد أية حالات طلابية بنتائج فحص إيجابية لفيروس «كورونا» خلال اليومين الأول والثاني للامتحانات. موضحة أنها لم ترصد قدوم طلبة بنتائج إيجابية لتأدية الامتحان.

وقالت في تصريحات ل«الخليج»، إن البروتوكول الصحي، والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من هيئة الطوارئ والأزمات، كانت واضحة وشددت على ضرورة إحضار نتيجة فحص «بي سي آر» (سلبية)، شريطة لدخول طلبة الثاني عشر إلى المدارس وأداء الامتحان.

وأفادت بأنه ينبغي على الطالب الذي يحصل على نتيجة إيجابية، إبلاغ المدرسة بذلك، من دون الذهاب إليها، ليتسنّى إدراجه ضمن خطة الامتحانات التعويضية أو الإعادة.