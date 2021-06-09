شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي القابضة» تختتم حملتها المشتركة مع هيئة الصحة للتبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دبي القابضة، الشركة العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، حملتَها المُشتركة مع هيئة الصحة بدبي للتبرّع بالدم، تحت شعار «أفضل هدية هي إنقاذ حياة».

ونجحت الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر في تأمين قرابة 770 وحدة دم لمركز دبي للتبرّع بالدم، وهي المبادرة الرسمية الثانية في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأجل بين دبي القابضة والهيئة.

وانطلقت الحملة في الأول من إبريل الماضي، عبر حافلة متطوّرة مخصصة لجمع تبرّعات وحدات الدم قدمتها دبي القابضة لمركز دبي للتبرّع بالدم. ونفذت الحافلة 26 جولة في 16 موقعاً من مجمّعات دبي القابضة ووجهاتها التي يقيم ويعمل فيها حالياً أكثر من 300 ألف شخص.