شكرا لقرائتكم خبر عن وقعت قبل 40 عاماً.. صدفة تقود لكشف غموض جريمة قتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت الصدفة البحتة السلطات البريطانية لكشف غموض جريمة قتل وقعت قبل 40 عاماً، بعد العثور على رفات امرأة قتلها زوجها، وألقى بجثتها في خزان للصرف الصحي، بمقاطعة ورسيسترشاير، في قضية تبحثها المحاكم حالياً، وفق ما نشرت هيئة «بي بي سي» الثلاثاء.

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل إلى الزوج ديفيد فينابلز (88 عاماً) بعدما عثر على رفات الزوجة في خزان للصرف الصحي في منزل الزوجين السابق، بعد اختفائها عام 1982.

وبحسب السلطات عثر على الرفات أثناء عملية الصيانة الروتينية للخزان، وتم تحديدها لاحقاً على أنها رفات زوجته بريندا فينابلز.

ويمثل فينابلز أمام محكمة ورسيسترشاير الثلاثاء المقبل. وقال مارك بول من النيابة العامة: «تم اتخاذ قرار الموافقة على التهمة الموجهة للمدعى عليه بعد دراسة متأنية لجميع الأدلة المتاحة لهذه القضية المعقدة، وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح العام».

وتابعت النيابة العامة: إن «الجرائم المنسوبة للمتهم وقعت بين 2 مايو/ أيار 1982والخامس من الشهر نفسه».