شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرية الشارقة» تناقش «سجل المخاطر الاجتماعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة خلال اجتماعها الإثنين الماضي، مشروع «سجل المخاطر الاجتماعية»، الذي يرصد ويحدد ويعرف المخاطر الاجتماعية كافة والمخاطر الاقتصادية والثقافية والصحية المؤثرة في الجوانب الاجتماعية.

ترأست الاجتماع التنسيقي الأول للمشروع موضي بنت محمد الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية، بحضور أمل العزام الخبير الاجتماعي الخارجي، وأعضاء الفريق الداخلي من إدارة مراكز التنمية الأسرية، والشركاء كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الإحصاء و التنمية المجتمعية وصندوق الضمان الاجتماعي ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة الصحية ومحكمة الشارقة الشرعية.

وقالت موضي الشامسي إن إطلاق هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بالحفاظ على التماسك الأسري في الإمارة، وفي ظل وجود التحديات والتغيرات الكبيرة في مختلف مناحي الحياة، ولتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي. (وام)