تجار الأحلام

مرحلة مهمة يمرّ بها الطلبة، فاختبارات نهاية العام الدراسي هذا العام ليست اختبارات تقليدية عادية، بل هي اختبارات للطلبة أنفسهم، وقدرتهم على تحمّل مسؤولية التعايش مع المرحلة الراهنة في ظل التعليم الهجين، وال«أونلاين»، وعدم التواكل والاتكال على مساعدة أهاليهم، أو اللجوء لصفحات ومواقع إلكترونية تحل لهم، وعنهم الواجب والامتحان.

وكثيرة هي المنصات الإلكترونية التي تروّج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها «الحل الأمثل»، والضمان الأكيد لنجاح الطالب، بينما هي في الحقيقة تفسد جيلاً، وتروّج للغش، وتساعد على إفساد المنظومة التعليمية بأكملها.

فليس كل من ادّعى التميز في التعليم هو مميز حقاً، وليس كل من لقّبَ نفسه بالمعلّم والمربّي والأستاذ الخبير هو فعلاً يتحلى بكل هذه الصفات، وقادر على تدريب الطلاب، ومساعدتهم على فهم دروس عجزوا عن فهمها، أو صعُب عليهم التدرّب على حل مسائلها واختباراتها. هناك من يجمّل نفسه ليبدو «جهبذاً» في التعليم، وعينه على المكسب المادي فقط، لأنه «تاجر تربوي»، يستغل الظرف الحالي ليتاجر بأحلام الطلاب وأهاليهم.

وليست كل الاختبارات الموجودة على المنصات والصفحات الإلكترونية صحيحة، فالبعض يجعل منها فخّاً كي يستدرج الطالب ويحلّ له الواجبات المدرسية والمشاريع التي لا تقل أهمية عن فهم الدروس والامتحانات، لأنها نوع من التطبيق العملي لتدريب الطالب على فهم الدرس ومقاربته بشكل عملي من الواقع.

هذه المنصات التي تسيء إلى التعليم، وتُقدم للطلاب وأهاليهم الحلول السهلة مقابل حفنة من المال؛ هي الطريق الأسهل والأسرع لإفساد الطالب، وتعليمه الغش والنجاح بلا جهد، وحلّ مشاكله بالمال، وعدم تشغيل العقل، ولا بذل أيّ جهد.

ليست كل الحلول صحيحة، ولا كل الإجابات دقيقة، والتعليم «أونلاين» لا يعني أبداً الخداع والتستر خلف شاشة الكمبيوتر لإخفاء فشل، أو كسل. فمن يستجيب لتلك المواقع والصفحات يساهم في تكاثرها والترويج لها، وهو شريك في تدمير مستقبل ابنه أولاً، وتحويله من مجتهد يسعى إلى النجاح إلى متواكل يعتمد على الآخرين، ويفشل في تشكيل مستقبله على مقاس أحلامه وقدراته وطموحاته.

الفرق كبير بين هذه المواقع وتلك المعروفة التي يديرها أهل الاختصاص ومعروفة المصدر. وليس كل من ادّعى تقديم «الخدمات التعليمية» هو تربوي يعمل بأمانة، ويتيح الفرصة أمام الطلاب لاختبار قدراتهم، خصوصاً قبل الامتحانات النهائية، عبر طرح نماذج لامتحانات رسمية من سنوات عدة سابقة، وهي طريقة مشروعة معتمدة في الدول الأجنبية، ولكن لا علاقة لها بالمغريات الأخرى «غير الشرعية»، مثل تنفيذ مشروع وبيعه للطالب، أو حلّ واجباته.

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