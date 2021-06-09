شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تشغيل «السكوتر الكهربائي» و«الموبد» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقد مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بأمن المواصلات، والسلامة المرورية، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017 2021.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالمبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات، المستجدات المتعلقة بالنموذج المقترح لتنظيم تشغيل السكوتر الكهربائي، ومقترح تنظيم عمل الدراجات الآلية (الموبد)، وخطة الهيئة لتنفيذ أعمال الإنارة في مناطق دبي خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

ورحب مطر محمد الطاير في مستهل الاجتماع بالفريق عبدالله خليفة المري، والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، والنتائج التي حققتها الاجتماعات التنسيقية في رفع مستوى التعاون والعمل المشترك، وتحقيق الأهداف المتعلقة باستراتيجية السلامة المرورية في دبي.

من جانبه ثمن الفريق عبدالله خليفة المري علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والهادفة إلى تحقيق تطلعات إمارة دبي في التميز والريادة.

وناقش الاجتماع نتائج التشغيل التجريبي ل«السكوتر الكهربائي» الذي بدأ في أكتوبر 2020، حيث يوجد حالياً 800 سكوتر، موزعة على خمس مناطق حيوية، وأثبتت التجربة نجاح «السكوتر الكهربائي» في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير، وبلغت نسبة رضى المتعاملين عن التجربة 82%، واستعرض المجتمعون إجراءات الإعداد لمرحلة التشغيل الدائم على مستوى الإمارة بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي، واختيار النموذج الأنسب لإمارة دبي، والاستفادة من مرحلة التشغيل التجريبي، ومن تجارب المدن الكبرى في هذا المجال.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع خطة هيئة الطرق والمواصلات لإنارة الطرق في مختلف المناطق خلال الفترة من 2022 حتى 2025، وتشمل تنفيذ أعمال إنارة طرق في 45 منطقة.

كما بحث الجانبان مقترح تنظيم عمل الدراجات الآلية «الموبد» وهي دراجات مزودة بعجلتين أو ثلاث عجلات، تعمل بمحرك بسرعة تصميمية لا تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة.