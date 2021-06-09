إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية بتكساس إثر وقوع حادث إطلاق نار

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بإغلاق قاعدة سان أنطونيو العسكرية الأمريكية وسط تقارير بوقوع إطلاق نار بداخلها.

وقالت صحيفة "سان أنطونيو نيوز إكسبرس" إن حادث إطلاق نار قد وقع في قاعدة سان أنطونيو لاكلاند بولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى أن القاعدة مغلقة بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله إن إطلاق النار لم يكن ناتجاً عن تدريب عسكري وأن مطلق النار لا يزال نشطاً، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

يشار إىل أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسى للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.