مصر والسودان تطالبان بضرورة وجود لجنة دولية لتقييم أضرار الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -





اتفقت مصر والسودان على ضرورة وجود دولية لتقييم أضرار الملء الثاني لسد النهضة، وفق ما أفادت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل.

وأشارت القناة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى وجود اتفاق بين البلدين على عدم عقد أي مفاوضات منفردة مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.



ونقلت العربية عن مصادرها اتفاق مصر والسودان على ضرورة تحرك دولي أكبر لحل ملف سد النهضة، مؤكدة عزم البلدين عقد مشاورات مع واشنطن حول التعنت الإثيوبي بشأن الأزمة.

واتفق البلدان أيضًا على عقد اجتماعات مصرية سودانية قريبة مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة.

والتقى وزيرا الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بمقر مجلس الوزراء السوداني.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، وصل سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.