وزيرا الخارجية والري يصلان إلى السودان لبحث ملف سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وكان في استقبالهما وزيرا الخارجية والري السودانيان.

ومن المقرر، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية في بيان لها، أن يلتقي وزيرا الخارجية والري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

كما تقرر عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.