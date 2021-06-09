حلم طال انتظاره.. قنا تفتتح أول مكتب تصديقات وخدمات قنصلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

افتتح اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والسفير حداد عبدالتواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الأربعاء، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، بوسط مدينة قنا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال اللواء أشرف الداودي، إن هذا المكتب سيوفر على المواطنين عناء السفر للعاصمة لتوثيق كافة الأوراق والبيانات الخاصة بهم، مما يؤكد حرص الحكومة المصرية على توفير كافة الخدمات اللازمة على أرض محافظة قنا وصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذا المكتب الهام حاز على استحسان أهالي المحافظة لما تكبدوه من متاعب السفر لتوثيق أوراقهم.

وأشاد حداد عبدالتواب، بالدعم الذي قدمته الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا لتجهيز المكتب على أعلى مستوى، لافتًا أن مكتب تصديقات قنا لن يكون قاصرًا على التصديق والتوثيق فحسب بل سيكون حلقة وصل بين وزارة الخارجية ومحافظة قنا، مشيرًا إلى أنه جرى عقد تدريبات مكثفة للعاملين الذي نجحوا في اختبارات وزارة الخارجية للعمل في مكتب تصديقات قنا، لتقديم أفضل خدمة مطورة للمواطنين في محافظة قنا.

ورصدت عدسة الخليج 365 أول وثيقة جرى توصيقها بالمكتب "شهادة تلقي لقاح كورونا" للمواطنة سعيدة محمود منصور، بهدف السفر لأسرتها بإحدى دول الخليج.