أحدهما حاول إنقاذ الآخر.. مصرع شخصين غرقًا في حوض مياه بـ"قنا - سفاجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، غرقًا في حوض مياه داخل مزرعة بطريق الجيش الصحراوي عند الكيلو 40 "قنا - سفاجا".

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مجلس مدينة قنا يفيد بمصرع كل من عادل عبدالرحيم عبدالرحمن، 22 عامًا، وفخري عاطف فخري، 21 عامًا، صديقين، غرقًا في حوض مياه بطرق "قنا - سفاجا" الصحراوي.

وأفاد مصدر بالوحدة المحلية لمركز قنا، أن عامل داخل مزرعة، غرق بحوض المياه فحاول صديقه إنقاذه فغرق معه، جار فحص الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.