طالبان تقتل 10 من عمال نزع الألغام

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، للصحافيين «إن مقاتلي طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام (...) وبدأوا إطلاق النار على الجميع». وصرح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات لوكالة فرانس برس، بأن الهجوم وقع ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية، وأوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين. وتعد أفغانستان من أكثر البلدان التي تنتشر فيها الألغام في العالم نتيجة عقود من الحروب، وشهدت ولاية بغلان في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة، يومية أحياناً في بعض المناطق، بين القوات الحكومية وطالبان، وتصاعد العنف منذ مطلع مايو مع بدء المرحلة الخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل. من المقرر أن يكتمل هذا الانسحاب بحلول 11 سبتمبر، لذلك يحاول المتمردون الاستفادة من هذا الانسحاب للسيطرة على بعض المناطق.



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