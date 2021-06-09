مقتل 8 خلال الضربات الإسرائيلية الليلية في سورية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 8 من مقاتلي النظام السوري على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية الليلية على محافظة حمص (وسط). وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس»: «5 جنود سوريين و3 مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء في عدد من المناطق، بينها إحدى ضواحي حمص». وأوضح: «المقاتلون الثمانية سوريون»، مشيرا إلى «إصابة آخرين». وأضاف «عبدالرحمن»: «الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي شرقي قرية «خربة التين» بريف حمص. كما انفجر مستودع للذخيرة، يعتقد أنه تابع لميليشيات «حزب الله» اللبناني، في المنطقة نفسها». نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على عدة مناطق سورية في دمشق ومحيطها، وفي محافظتي «حمص» و«حماة» (وسط) و«اللاذقية» (غرب)، بحسب المرصد.



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