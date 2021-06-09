مد أطول كابل بحري في العالم أميركا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة خدمات الإنترنت جوجل اليوم الأربعاء قيامها بمد كابل بحري يربط دولاً مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأوروجواي في محاولة لتحسين شبكة الإنترنت بين هذه المناطق.

يطلق على الكابل اسم فيرمينا، وسيكون الأطول في العالم بحسب بيان جوجل. وأطلقت جوجل هذا الاسم على الكابل، تخليداً لاسم الكاتبة والمفكرة البرازيلية ماريا فيرمينا دوس ريس.

يبدأ الكابل من الساحل الشرقي للولايات المتحدة ويصل إلى لاس تونيناس في الأرجنتين، بالإضافة إلى روابط في برايا جراند بالبرازيل وبونتا ديل إيستي في أورجواي.

وقالت جوجل إنها اتخذت كافة الإجراءات لمنع تأثر الكابل بانقطاعات التيار الكهربائي، حيث يمكنه العمل بمصدر كهربائي واحد في أي من محطاته الطرفيه في حال انقطاع الكهرباء من المصادر الأخرى.

وأضافت جوجل أن «فيرمينا سيحسن وصول المستخدمين في أميركا الجنوبية إلى خدمات جوجل. كما سينقل البيانات بسرعة وأمان بين الأميركتين الشمالية والجنوبية بفضل وجود 12 زوجاً من الألياف الضوئية فيه».