شبكة "الجزيرة" تعلن تعرض منصاتها لمحاولات اختراق منذ السبت الماضي



أعلنت شبكة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، أن منصات ومواقع إلكترونية تابعة لها تتعرض لمحاولات اختراق سيبرانية متواصلة منذ يوم السبت الماضي.



وقالت الشبكة في بيان، إن تلك المواقع والمنصات شهدت في الفترة ما بين 5 و8 من شهر يونيو/حزيران الحالي محاولات وهجمات متواصلة، بهدف النفاذ إلى بعض منصاتها الإخبارية وتعطيلها والتحكم بها.



وتزامنت ذروة توقيت الهجوم الإلكتروني، مساء الأحد 6 يونيو/حزيران، مع عرض فيلم "في قبضة المقاومة"، ضمن برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة".



وقالت الشبكة إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، بحيث تمكنت الشركة المشغلة للخوادم من رصد ومتابعة هذه الهجمات، والحيلولة دون تحقيق مبتغاها.



وأدانت "الجزيرة" هذه التصرفات مؤكدةً حقها في متابعة المتورطين فيها قانونياً.



وسبق أن تعرضت شبكة "الجزيرة"، وعدد من وسائل الإعلام القطرية، إلى محاولات اختراق بُعيد اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.



وسبق أن تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) للاختراق في مايو/أيار عام 2017، حين نُسبت تصريحات مفبركة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما نفته السلطات القطرية آنذاك وأكدت اختراق موقع الوكالة.