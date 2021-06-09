شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 1391 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1279 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 1391 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 321648، في حين سجلت خمس حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 1806.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى تسجيل 1279 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 304916، موضحاً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 80ر94 في المائة.