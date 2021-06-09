واشنطن عن الاتفاقيات الإبراهيمية: أساس لبناء السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، استمرار الاتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب أي تجديد للتصعيد.

وأشاد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، باتفاقيات السلام الأخيرة في المنطقة، وتابع قائلًا: "نتطلع إلى البناء على الاتفاقيات الإبراهيمية لأنها تصب في مصلحة المنطقة وبناء السلام".



وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عملنا مع نظرائنا المصريين بشكل مكثف لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورعت مصر مؤخرا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو/أيار الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.



وفيما يخص دعم ركائز السلام وقعت الإمارات وفي سبتمبر/أيلول الماضي معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان والمغرب إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.