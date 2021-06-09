بـ3 صواريخ.. استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365"، إنه تم استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي البلاد، بـ3 صواريخ كاتيوشا.

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال العراق.



وذكر المصدر أن "قصفاً بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين التي تضيق عناصر تدريب من قوات التحالف الدولي"، وأضاف أنه "لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية".

وفي وقت متزامن، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، صحة تلك الأنباء، وقالت في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه إن "3 صواريخ استهدفت قاعدة بلد الجوية دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية".

وتضم قاعدة بلد الجوية، قوات عسكرية عراقية ووحدة من القوات الجوية الأمريكية مختصة بتقديم التدريب على طائرات أف 16.

وتتعرض المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى هجمات بين الحين والاخر، دائماً ما تقف ورائها مليشيات مسلحة تتبع إيران.