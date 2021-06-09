طائرة شحن في "الوطية".. رسائل الموت التركية لليبيا مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر تركيا في تحدي الإرادة الليبية والدولية، وترسل طائرات الشحن العسكري إلى القواعد المحتلة، وخاصة قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وأكد موقع "فلايت رادار" العسكري المتخصص في رصد حركة الطائرات، الأربعاء، أن طائرة شحن عسكرية تركية هبطت في قاعدة الوطية العسكرية المحتلة من قبل تركيا في غرب ليبيا.



وقال الموقع إن الطائرة التي انطلقت من قاعدة أنقرة العسكرية، تتبع القوات الجوية التركية؛ وهي طائرة شحن من طراز إيرباص A400M-180.





ورصد الموقع انطلاق الطائرة باتجاه قاعدة عقبة بن نافع الجوية، المعروفة باسم قاعدة الوطية، غربي طرابلس.

ونوه إلى أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها التي تحتلها في الغرب الليبي عبر طائرات الشحن التركية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستُواصل دعم ليبيا على الرغم من استفزازات أفراد عملية "إيريني"، في تحد جديد للمجتمع الدولي، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف في جينيف العام الماضي، والقاضي بإخراج المرتزقة ووقف البرامج التدريبية مع الدول الأخرى.





وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496 في المعارك، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.