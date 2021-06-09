بايدن يصل بريطانيا ليبدأ أولى جولاته الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن في أولى محطات جولته الأوروبية.

وبدأ بايدن جولته من بريطانيا ثم بلجيكا وسويسرا، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.



وتستغرق الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

ومن المقرر أن يكون اجتماعه مع الرئيس الروسي في 16 يونيو/حزيران في جنيف تتويجا للرحلة، وفرصة لإثارة مخاوف الولايات المتحدة مباشرة مع بوتين بشأن الهجمات الإلكترونية التي تأتي من روسيا، واعتداءات موسكو على أوكرانيا ومجموعة أخرى من القضايا.

وتمثل الجولة اختبارا لقدرة بايدن على إدارة وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وانسحابه من معاهدات دولية.



وقبيل مغادرة العاصمة واشنطن، وجه بايدن، رسالة إلى روسيا والصين، قائلًا: "سنؤكد بوضوح لروسيا والصين على "متانة" التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة".