بمعايير الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل شاحنة "مان" الكهربائية الثقيلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة "مان" الألمانية إنتاج شاحنة كهربائية ثقيلة، بداية من 2024،وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

وخلال افتتاح مركز "مان" للتنقل الكهربائي في ميونخ، قال الرئيس التنفيذي للشركة اندرياس توستمان الأربعاء :" سنبدأ فعليا بإنتاج النماذج الأولية خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف، أنه من المنتظر أن يتم بحلول نهاية 2023 تأهيل العاملين لسلسلة الإنتاج " وسنقدم شاحنتنا الثقيلة الكهربائية للرأي العام في 2024"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار توستمان، إلى ضغط عنصر الوقت لأن " الاتحاد الأوروبي يطلب تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الشاحنات التي يزيد وزنها عن 16 طنا بنسبة 30% مقارنة بمستواها الحالي بحلول عام 2030، وإلا فهناك خطر التعرض لغرامات مالية كبيرة".

ومن المنتظر أن يتم مستقبلا إنتاج الشاحنات الكهربائية والشاحنات التي تسير بالديزل في نفس الخط في مصنع "مان" الرئيسي في ميونخ.

من جانبه، قال مدير الإنتاج في الشركة ميشائيل كوبريجر إن "مان" تبني في مركز التنقل الكهربائي القدرة على إنتاج الشاحنات الكهربائية.

وأشار إلى أن العاملين سيتم تأهيلهم في ظل ظروف إنتاج حقيقية "وستصب الخبرات التي سيتم جمعها خلال التدرب على سلسلة الإنتاج بشكل مباشر في تطوير وإنتاج شاحنات تعمل بالبطاريات الكهربائية".

يذكر أن إدارة الشركة تعتزم إجراء إعادة هيكلة من أجل إنتاج سيارات كهربائية، وستشمل هذه الإجراءات شطب 3500 وظيفة في ألمانيا.