موجز ”الخليج 365” للسيارات.. عجائب الموديلات ومطالب ملوك السباقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أجرت شركة بوسايدون تعديلات كبيرة على سيارة مرسيدس AMG E 63 S 4Matic قفزت بمعدلات الأداء لمستويات خارقة.

يتوفر بسوق السيارات العالمية خلال عام 2021 الحالي مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة كوبيه، وهي الفئة المطروحة ببابين فقط.

تحظر الولايات المتحدة بيع سيارات بأسواقها لمنح الفرصة للسيارات الأمريكية بالإزدهار، أو لعدم تطابقها مع مواصفات السوق بأمريكا.

يضم عالم سباقات السيارات مجموعة استثنائية من المتسابقين بمختلف أنواع المنافسات، عرف عنهم احتراف قيادة أسرع الموديلات في العالم.

أطلقت شركة جيب الأمريكية نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها Wrangler، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

أعلنت شركة "إم آر ريسينج" (MR Racing) عن إطلاق برنامج تعديل كامل لسيارة أودي RS 3 المدمجة، والذي يصل بها إلى قوة 542 حصانا.

تضم صناعة السيارات العديد من الغرائب على مستوى التصميمات، من ضمنها تصميمات الأجنحة الخلفية التي توفرت بالعديد من السيارات الرياضية.

