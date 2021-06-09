السودان يؤكد التزامه بالسلام ويدعو الترويكا لدعم "اتفاق جوبا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السودان، الأربعاء، حرصه على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي، دعيا دول الترويكا لدعم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لمجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالقصر الجمهوري، بوفد المجموعة، الذي يضم المبعوث الأمريكي دونالد بوث والمبعوث البريطاني بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي أندري ستيانسن، بعد توقيعهم، الثلاثاء، على اتفاق جوبا كضامنين.

وأشاد حميدتي بالجهود المبذولة من مجموعة دول الترويكا لدعم عملية السلام والفترة الانتقالية بالبلاد، موضحا أنه هذا الدعم سيسهم في تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع.

ودعا دول الترويكا لمواصلة دعمها ومساندة السودان لتنفيذ اتفاق جوبا وتجاوز الفترة الانتقالية بنجاح.

وأوضح أن "أطراف عملية السلام متفهمون للظروف الموضوعية التي لازمت تنفيذ بعض بنود اتفاق جوبا"، مبينا "حرص السودان على تنفيذ بنود الإتفاق كافة".

من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث ، في تصريحات صحفية، إن "اللقاء ناقش عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأبدينا رغبتنا للانضمام للآلية المعتمدة لتنفيذ الاتفاق كمراقبين".





وأضاف أن "اللقاء كان مثمرا وعمليا، وبحث العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق من بينها الترتيبات الأمنية"، مشددا على دعم الترويكا للحكومة الانتقالية تحقيقاً للتحول الديمقراطي وتنفيذاً لاتفاق السلام بما يلبي طموحات وآمال الشعب السوداني.

وفي سياق متصل، امتدح عضو مجلس السيادة مالك عقار دور مجموعة دول الترويكا، لدعم الفترة الانتقالية، وتعزيز عملية السلام والاستقرار بالبلاد.