مقتل أكثر من 60 إرهابيا في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أكثر من 60 إرهابيا من حركة الشباب الإرهابية، بينهم مقاتلون أجانب في انفجار وقع في قرية غرب مدينة قريولي جنوب الصومال.

وأوضح الجيش الصومالي في بيان أن إرهابيين متحالفين مع القاعدة قتلوا في انفجار ناجم عن قنبلة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مجمع لحركة الشباب الإرهابية.

وأكد البيان أن خبراء متفجرات من حركة الشباب وإرهابيين أجانب كانوا من بين القتلى.