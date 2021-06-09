مقتل أكثر من 60 إرهابيا في الصومال

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وأوضح الجيش الصومالي في بيان أن إرهابيين متحالفين مع القاعدة قتلوا في انفجار ناجم عن قنبلة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مجمع لحركة الشباب الإرهابية.
وأكد البيان أن خبراء متفجرات من حركة الشباب وإرهابيين أجانب كانوا من بين القتلى.
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