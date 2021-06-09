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22 قتيلا مدنيا في الكونغو الديمقراطية

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 22 مدنيا في هجومين متزامنين على قريتين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الحاكم المحلي والمتحدث العسكري أميسي كالوندا أن الهجومين وقعا في قرية إرينتيغي ومحيطها في إقليم كيفو، الذي يشهد منذ أكثر من عامين سلسلة مجازر أودت بأكثر من 700 شخص.

ونسب كالوندا الهجوم إلى «تحالف القوات الديمقراطية»، الإرهابي الموجود في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما والذي تحمله السلطات الكونغولية مسؤولية ارتكاب سلسلة مجازر في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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