22 قتيلا مدنيا في الكونغو الديمقراطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 22 مدنيا في هجومين متزامنين على قريتين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الحاكم المحلي والمتحدث العسكري أميسي كالوندا أن الهجومين وقعا في قرية إرينتيغي ومحيطها في إقليم كيفو، الذي يشهد منذ أكثر من عامين سلسلة مجازر أودت بأكثر من 700 شخص.

ونسب كالوندا الهجوم إلى «تحالف القوات الديمقراطية»، الإرهابي الموجود في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما والذي تحمله السلطات الكونغولية مسؤولية ارتكاب سلسلة مجازر في المنطقة.