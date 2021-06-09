شكرا لقرائتكم خبر صور جديدة تكشف نشاطا إيرانيا مشبوها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشير الصور إلى نشاط غير عادي في موقع سانجاريان الإيراني، والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ»مولدات موجات الصدمة»، وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير سلاح نووي، وفقا للموقع الأمريكي.
وأشارت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية إلى أن الصور التي التقطها قمر تابع لشركة ماكسار، تظهر 18 مركبة وهي تسير في الموقع، فضلا عن المزيد من أدوات الحفر، مع طريق تم تعبيده حديثا، ثم تغطيته لاحقا في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور جديدة تكشف نشاطا إيرانيا مشبوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.