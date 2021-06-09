شكرا لقرائتكم خبر صور جديدة تكشف نشاطا إيرانيا مشبوها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صور أقمار صناعية أنشطة غير عادية في موقع نووي إيراني، مما قد يعقد المباحثات الجارية في فيينا للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015).

وتشير الصور إلى نشاط غير عادي في موقع سانجاريان الإيراني، والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ»مولدات موجات الصدمة»، وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير سلاح نووي، وفقا للموقع الأمريكي.

وأشارت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية إلى أن الصور التي التقطها قمر تابع لشركة ماكسار، تظهر 18 مركبة وهي تسير في الموقع، فضلا عن المزيد من أدوات الحفر، مع طريق تم تعبيده حديثا، ثم تغطيته لاحقا في مارس الماضي.