شكرا لقرائتكم خبر 5 دول تستفيد من حملة السعودية لمكافحة العمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، يستفيد منها 150 ألف فرد.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل الغامدي، والأمين العام لمؤسسة البصر الدكتور عادل الرشود بمقر المركز بالرياض.

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 30 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، والسودان، وباكستان، ونيجيريا، وبنجلاديش، يتم خلالها إجراء نحو 12,000 عملية جراحية.

وأضاف أن هذه الحملات الطبية تأتي ضمن سلسلة البرامج التطوعية التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات من القيادة الحكيمة -أيدها الله- تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.