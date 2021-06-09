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5 دول تستفيد من حملة السعودية لمكافحة العمى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، يستفيد منها 150 ألف فرد.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل الغامدي، والأمين العام لمؤسسة البصر الدكتور عادل الرشود بمقر المركز بالرياض.

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 30 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، والسودان، وباكستان، ونيجيريا، وبنجلاديش، يتم خلالها إجراء نحو 12,000 عملية جراحية.

وأضاف أن هذه الحملات الطبية تأتي ضمن سلسلة البرامج التطوعية التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات من القيادة الحكيمة -أيدها الله- تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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