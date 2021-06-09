احتجاجات في السودان على رفع أسعار البنزين

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وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا يقضي بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين- جازولين) «في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية».
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 %إلى 75 %من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25% إلى 29%من سعر البيع المستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية، حددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها سودانيا، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيها سودانيا، وهو سعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
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