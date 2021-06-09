الإمارات تعلق دخول 3 دول أفريقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من بعد غد. واستثنى القرار رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.



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