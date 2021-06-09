اعتقال 18 داعشيا في نينوى العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس عن اعتقال 18 من عناصر داعش لتورطهم بقضايا الإرهاب في محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد). وأوضح البيان أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 18 من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعملهم ضمن صفوف داعش.



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