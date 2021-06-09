شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحث الدول الغنية على تقاسم فائض اللقاحات مع «الفقيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء دول مجموعة السبع الغنية ودول مجموعة العشرين، على تقاسم فائض اللقاحات المخزنة لديها كحل فوري لاحتواء وباء كورونا في كل مكان والمساعدة على فتح الحدود عبر العالم.

وقال تيدروس في تصريحات للصحفيين المشكلة هي أن من لديهم امكانية تقاسم اللقاحات لا يتقاسمونها.

وقال رئيس المنظمة "منظمة الصحة العالمية تحث الدول ذات الدخل المرتفع لتقاسم اللقاحات مع بقية الدول لأننا لن نتمكن من التغلب على هذا الفيروس دون تضامن وتعاون. تقاسم الجرعات يخدم مصلحة كل دولة وهو ليس منة ويساعد على إعادة فتح حدود العالم".