خلال 24 ساعة.. إيران تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 10598 إصابة و157 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 10598 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و990 ألفا و714 إصابة مؤكدة".

واوضحت أن "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1557 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتة الى "تعافي مليونين و590 ألفا و682 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت أن "3584 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة"، مشيرة الى "تسجيل 157 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 81519 حالة وفاة".