الكشف عن الفئات 'المستثناة' من التعيينات العام الحالي

وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الفئات المستثناة من التعيينات لعام 2021 هم المشمولون بقانون 67 لسنة 2017 من حملة الشهادات وأيضاً قانون 59 الخاص بالخريجين الأوائل لسنة 2017، إضافة إلى المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 التدرج الطبي".وأضاف، أن "عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إليكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الافضل للوظيفة"، مبيناً أن "مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات وهل هناك إمكانية للتخصيص المالي".

وأشار إلى أن "عددا من المؤسسات الحكومية والمحافظات ردت على طلب المجلس وقدمت البيانات المتعلقة بالحاجة للتوظيف".

وبخصوص الدرجات الوظيفية للعام المقبل قال، إن "درجات العام المقبل مرجأة لنقاشات الموازنة للعام المقبل والوفرة المالية هي من تحدد".

