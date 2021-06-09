انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل ارتفاعا بالاصابات وانخفاضا بالوفيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاربعاء، تسجيل 77 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا انخفاضا من 102 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2199 من 1896.
وسجلت إيطاليا في المجمل 126767 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا.
ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4.24 مليون إصابة.
ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4.24 مليون إصابة.