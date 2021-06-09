دولة اوروبية تسجل ارتفاعا بالاصابات وانخفاضا بالوفيات

وسجلت إيطاليا في المجمل 126767 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا.

ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4.24 مليون إصابة.

