بعد محاولة السوبر الانفصالي.. اليويفا يوقف عقوباته

وكان "اليويفا" قد فتح تحقيفا في 25 مايو / أيار الماضي، في إعلان 12 ناديا المشاركة في دوري "السوبر الأوروبي".

وبعد تهديدات من جانب "اليويفا"، أعلنت 9 أندية انسحابها وهي: ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.



بينما تمسكت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه فتح تحقيق تأديبي معها من قبل "يويفا".

وفي الثاني من الشهر الجاري، قال ثيودوروس ثيودوريديس، الأمين العام لـ "اليويفا" إنه قد يتم استبعاد الأندية الثلاثة من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي 25 مايو/آيار الماضي قال "اليويفا" في بيان رسمي: ""عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب فيما يتعلق بمشروع السوبر ليج، تم فتح إجراءات تأديبية ضد نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس".



وأكد البيان أن الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة تأتي بسبب مشاركتهم في "انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال المشاركة في بطولة خارجة عن تنظيمه".