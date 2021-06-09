داعش يبرئ طالبان من حادث مجمع نزع الألغام شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برأ تنظيم داعش الإرهابي حركة طالبان من مسؤولية استهداف عمال في نزع الألغام، مساء الثلاثاء، شمالي أفغانستان.

وتبنى التنظيم الإرهابي مساء الأربعاء الهجوم الذي أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وإصابة 15 آخرين.



وقال في البيان إنّه اقتحم مقر منظمة "هالو تراست" البريطانية الخيرية حيث جمّع العاملين في غرفتين قبل إطلاق النار عليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن طالبان قتلت 10 عمال لإزالة الألغام، في أحدث هجوم يهز البلد الذي تمزقه أعمال العنف.

وسيطر مسلحو "طالبان"، الثلاثاء، على منطقة جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققوها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.



وتخلت القوات الحكومية عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.