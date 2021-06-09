جنوب السودان.. توجيهات بتنفيذ "الترتيبات الأمنية" لدعم السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت رئاسة جنوب السودان، اللجان المختصة بتنفيذ بنود اتفاق السلام، الأربعاء، بمضاعفة الجهود من أجل تطبيق بند الترتيبات الأمنية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع جمع الرئيس سلفاكير ميارديت، ونوابه بالقصر الرئاسي في جوبا، الأربعاء، والذي شهد مناقشة تنفيذ بنود اتفاق السلام وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية.

وقالت مؤسسة الرئاسة في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه،إن اجتماع سليفاكير ونوابه "هدف إلى مناقشة كيفية تنفيذ بنود اتفاق السلام وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية، خاصة البند الثاني المتعلق بالترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الدائم".

وأضاف البيان: "بعد نقاشات جدية ومستفيضة، خلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في عملية تخريج القوات المشتركة، والعمل على تجميع بقية القوات في معسكرات التدريب".

وأوصى الاجتماع بأن "تعمل الأطراف على دعم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية حنى تتمكن من القيام بمهامها الرئيسية المتمثلة في توحيد مكونات جنوب السودان المختلفة"، وفق البيان.

وذكر البيان إن "رئيس جنوب السودان أمر اللجان المسئولة عن تنفيذ اتفاق السلام، بتوفير الدعم والموارد المطلوبة لتخريج القوات المشتركة في أقرب وقت ممكن".

وتواجه اتفاقية السلام في جنوب السودان عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وغياب الإرادة السياسية، إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد.

ونصت مادة الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.

ووفق مراقبين، فإن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة، التي أمضت أكثر من عام في التدريبات، يرجع إلى عدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن اتفاق السلام نص على تخريج هذه الدفعة وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير/شباط 2020.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام وتقاسم للسلطة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جرى بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال كافة هياكلها.