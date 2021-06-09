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الامارات.. "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، بناءً على استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد 19 القائمة على 4 ركائز أساسية، وهي التطعيم، والتقصي النشط، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات ، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، المطاعم والمقاهي، بدءاً من 15 يونيو، وذلك بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

 

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، كما تعتبر الإجراءات مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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