ماذا قالت واشنطن عن انتخابات إيران الرئاسية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، على موعد استئناف محادثات فيينا بشأن نووي إيران والانتخابات الرئاسية التي تشهدها طهران.



وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضات بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران تعقد المحادثات.

وأضافت شيرمان في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني "الكثير من التقدم تحقق"، لكن لن يتسنى معرفة إمكان التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن هناك عراقيل وقضايا تحتاج إلى حل بخصوص محادثات إحياء اتفاق إيران النووي.

وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت طهران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

من جانب آخر، أكدت واشنطن أن الهدف من محادثات فيينا، هو إلزام إيران بشروط الاتفاق ومنعها من حيازة أسلحة نووية.

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو/ حزيران الجاري، بحضور 7 مرشحين، يرى مراقبون أن المشاركة ستكون متدنية، في ظل استبعاد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، كما أنها تأتي في ظل تزايد معاناة ومشاكل الإيرانيين الاقتصادية والمعيشية والصحية.