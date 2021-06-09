شكرا لقرائتكم خبر عن تجسس واشنطن على الحلفاء.. «مغفور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

كأنها واقعة التجسس الأولى التي يتم ضبط الأمريكيين فيها متلبسين، أو كأن التجسس فعل فاضح حتى يثير كل هذه الزوبعة. يبدو أن هذا لسان حال العالم اليوم. فالتجسس غير محظور في القانون الدولي نصاً، وهو في العرف السياسي «شطارة» طالما بقي في طي الكتمان، لكنه سرعان ما يصبح «قذارة» عند اكتشافه، يتبرأ منه الكبار ليبقى من أفعال «الصغار» سواء كانوا ضباط استخبارات أو عملاءهم المحترفين.

يستخدم التجسس في عصر الرقميات ونقل البيانات أدوات وصوراً أكثر دقة وتعقيداً. ولذلك فهو يثير مخاوف الأقوياء بدليل ما ينم عنه الهياج الأمريكي في مواجهة تقنيات الجيل الخامس التي تهيمن عليها شركة هواوي الصينية، والتي تهدد قدرة الأمريكيين على الهيمنة على عالم المعلومات، وبالتالي تجسسهم على الجميع بمن فيهم أقرب الحلفاء.

وتنذر فضيحة التجسس الأخيرة التي كشفت عنها هيئة الإذاعة الدنماركية بأزمة قد تمر كغيرها رغم إمعان أمريكا في التجسس عن سبق إصرار وتصميم، لأن ذنبها مغفور لدى الحلفاء الأوروبيين.

فقد كشف تقرير صحفي استقصائي الأسبوع الماضي تم إعداده من قبل مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية من بينها هيئة الإذاعة الدنماركية، عن عملية تنصت واسعة النطاق نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية مستبيحة خطوط كيبل الإنترنت البحري الدنماركية في الفترة ما بين عامي 2012 و2014، في التجسس على مجموعة من القادة السياسيين والمسؤولين الأوروبيين في كل من النرويج والسويد و ألمانيا وفرنسا.

وطبقاً لما رصده التقرير فإن المخابرات الأمريكية استباحت حركة البيانات عبر الكيبل البحري وحصلت على معلومات من الرسائل البريدية والمكالمات الهاتفية التي أجرتها المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها آنذاك فرانك فالترشتاينماير، ومسؤولون آخرون منهم وزير المالية بير شتاينبروك، الذي كان مرشح حزبه لمنصب المستشارية.

المطالبة بتوضيحات

ولم يكشف التقرير عن مدى معرفة حكومة الدنمارك حينها بما أقدمت عليه واشنطن، لتجد نفسها اليوم في حرج مع شركائها الأوروبيين. وتطرح الفضيحة عدداً من الأسئلة حول مدى الوثوق بحكومة الدنمارك، في الوقت الذي لا تزال البلاد تخوض جدلًا واسعاً منذ صيف العام الماضي حول أنشطة مشبوهة يقوم بها جهاز المخابرات الدنماركي.

وسارعت العديد من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة عمليات التجسس وذهب برلمانيون في النرويج إلى حد وصف العملية بأنها «خيانة عظمى». وطالبت عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا كلاً من الولايات المتحدة والدنمارك بالكشف عن جميع ملابسات فضيحة التجسس المفترضة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بعد اجتماع وزاري فرنسي ألماني مشترك بأنه «إذا كانت المعلومة صحيحة، فهذا أمر غير مقبول بين الحلفاء».

وجاء في تقرير ملحق نشره موقع «تاغس شاو» التابع للقناة الألمانية الأولى، أن الحكومة الدنماركية كانت على علم بالتجسس على الدول الأوروبية الجارة منذ عام 2015، في إطار إعداد تقرير «دونهامر» السري، للرد على ما كشف عنه العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن. وفي إطار التقرير المذكور حدد خبراء الاستخبارات وتكنولوجيا المعلومات الدنماركيون مدى تعاون جهاز المخابرات الدنماركي مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وثائق سنودن

وكانت الوثائق التي نشرها سنودن قد كشفت عن أنشطة التجسس الأمريكية الواسعة بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001. وأظهرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس حتى على مواطنيها وعلى من تريد في جميع أنحاء العالم. وإذا تأكد تورط أجهزة الاستخبارات الدنماركية، سيعني ذلك أن الأمر استمر أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013.

وأكد تقرير «تاغس شاو» أن المخابرات الخارجية الدنماركية ساعدت الأمريكيين حتى في مراقبة الحكومة الدنماركية نفسها، وهذا محظور بموجب القانون الدنماركي، وعندما انكشف الأمر عام 2020، أدى ذلك إلى موجة سخط اضطر على أثرها عدد من قياديي الجهاز الدنماركي إلى الاستقالة، بما في ذلك الرئيس السابق للجهاز توماس أرينكيل.

وتحاول الحكومة الدنماركية النأي بنفسها عن الفضيحة، إلا أن وزيرة الدفاع التي تولت منصبها عام 2019، دانت عملية التجسس التي تم إطلاعها عليها عام 2020. وتجد الدنمارك نفسها حالياً في وضع حرج تجاه شركائها الأوروبيين الذين يطالبونها بتوضيح ما جرى. وقال كليمان بون الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الأوروبية بأنه ستكون لعملية التجسس عواقب وخيمة على الثقة في ما بين دول الاتحاد. وتشعر السويد والنرويج، الجارتان الإسكندنافيتان للدنمارك، بالقلق أيضاً. فقد طالب وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست بتقديم معلومات كاملة عن جميع الأحداث التي تؤثر على المصالح أو المواطنين السويديين. وأكد نظيره النرويجي فرانك باك-جنسن أن حكومته أخذت التقارير على محمل الجد.

ويأتي الكشف عن عملية التجسس عشية استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء أول زيارة له إلى القارة الأوروبية بعد توليه مهمات منصبه. ولا بد أن تنشط العملية ذاكرة بايدن الذي كان شاهداً على فضيحة سنودن باعتباره نائباً للرئيس باراك أوباما يومها. وربما يشعر اليوم بالسعادة حيث تعيد الحادثة إحياء الكثير من الذكريات التي ترضي الغطرسة الأمريكية. ويخدم توقيت الفضيحة أجندة بايدن الذي سيجد فرصة سانحة لطمأنة الأوروبيين أثناء وجوده في المملكة المتحدة، لحضور اجتماع مجموعة السبع الذي ينطلق غداً حيث ستكون مسائل الثقة والتعاون والتجارة الرقمية عبر المحيط الأطلسي على رأس جدول الأعمال.

لكن هذا لا يعني أن بايدن سيقابل بابتسامات الأوروبيين العريضة في الوقت الذي تخوض واشنطن وبروكسل معركة دبلوماسية بخصوص اتفاق جديد لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي بدل اتفاق سابق أوقفته المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن التجسس الأمريكي. ولا شك أن الحادثة سوف تدفع القادة الأوروبيين نحو المزيد من التشدد حيال الاتفاق الذي يفترض أن يضبط عمليات التجسس الأمريكية ويحدد القيود القانونية والضمانات التي تكفل حماية بيانات الأوروبيين.

ونشر إدوارد سنودن تغريدة على تويتر بعد نشر التقرير جاء فيها «لا بد أن يكون بايدن مستعداً تماماً للإجابة عن الأسئلة المحرجة عندما يزور أوروبا قريباً لأنه كان بالتأكيد متورطاً بعمق في هذه الفضيحة في المرة الأولى».

ويحاول الاتحاد الأوروبي الضغط على الولايات المتحدة لمراجعة تشريعات الاستخبارات المحلية، لكن من غير الواضح ما الذي ستفعله الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف الأوروبية.