شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق كبير قرب القدس وإجلاء سكان عدة قرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس -أ ف ب

نشب حريق كبير في ضواحي القدس الأربعاء، ما دفع السلطات لإجلاء سكان عدة قرى، فيما يحاول عشرات من رجال الإطفاء وعشر مروحيات، السيطرة على النيران.

وذكرت الشرطة أنّ الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب، أغلق، بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق الذي انتشر في أحراج على مقربة من مناطق كثيفة السكان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في السماء فوق التلال المتاخمة للقدس.

وقالت الشرطة إنّه تم إجلاء قريتي "معالي هاهميشا" و"ياد هاشمونا".