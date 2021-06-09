شكرا لقرائتكم خبر عن ماتت بلا مأوى ولديها مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاشت الأمريكية كاثي بون، حياة بائسة، أدمنت خلالها المخدرات، ولم تجد مأوى لها في النهاية غير ملجأ للمشردين، فماتت فقيرة معدمة، من دون أن تعلم أنها تملك ثروة قيمتها نحو مليون دولار في أحد البنوك، وفق ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية القصة الأليمة لبون التي توفيت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في ملجأ عن 49 عاماً، وكانت تعيش في شوارع أستوريا بولاية أوريجون، على الرغم من كونها ورثت عن والدتها المتوفية مبلغ 884 ألف دولار وضعت في حساب مصرفي حكومي غير مطالب به.

نشأت بون في مدينة بورتلاند في البداية، قبل أن تنتقل إلى مدينة أستوريا، لتعيش مع والدتها بعد طلاق والديها، لتبدأ رحلتها من الأزمات الصحية وتعاطي المخدرات التي نجحت بعد فترة في الإقلاع عنها. لكن في عام 2016، بعد وفاة والدتها، عادت بون إلى تعاطي المخدرات، وبدأت تعيش في الشوارع، من دون أن تعلم أنها تمتلك اموالاً ضخمة في حساب مصرفي، ورثتها عن أمها.

وتحدث والدها جاك سبيثال عن مأساة ابنته التي عانت من سلسلة من المشاكل الصحية وتعاطي المخدرات.

وقال لوسائل إعلام: «لم يكن الأمر منطقياً بالنسبة إلي. كانت تعيش حياة صعبة، وكان هذا المال هناك، وكانت بحاجة إلى المساعدة بأي طريقة».

ولفت الأب إلى أنه بعد فرار ابنته من المنزل، لم يكن لديها أي اتصال بالعائلة أو الأصدقاء، وتعاطت مجدداً المخدرات.

وحاولت الأسرة بحسب الأب التواصل مع ابنته، لكن لم يتمكن أحد من الوصول إليها بعد انتكاسها. كما حاول القائمون على تركة والدتها الاتصال ببون، لكنهم لم ينجحوا.

وفي محاولة للعثور عليها، نشرت العائلة إعلانات في الصحف، وعينت محققاً خاصاً لتتبعها، لكنهم لم يتمكنوا الاستدلال إلى مكانها. ونتيجة لذلك، حولت الأموال غير المطالب بها إلى وزارة أراضي الدولة.

وأشار الأب إلى أن ابنته لم تكن على علم بأن الأموال تخصها، وأنها كانت تجهل القنوات الصحيحة التي يجب أن تمر بها من أجل استلامها.

وأضاف بألم: «الأموال كانت موجودة، ولكن لا أعتقد أن بون كانت ستذهب إليها بمفردها، كان هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين كان بإمكانهم منحها بعض المساعدة التي ربما أحدثت فرقاً». من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأراضي الأمريكية، كلوديا سيوبانو: «بالنظر إلى عام ونصف العام من الجهد الذي بذله الممثل الشخصي والمحامي لهذه الحيازة بالذات، ليس هناك الكثير يمكن أن تفعله الدولة. هذه حالة فريدة ونحن نتعاطف مع الأسرة».