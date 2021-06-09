شكرا لقرائتكم خبر عن نادال إلى نصف نهائي رولان جاروس للمرة ال 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الإسباني رافايل نادال نصف النهائي الرابع عشر له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في ملاعب رولان جاروس، بعد فوزه على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-3، و4-6، و6-4، و6-0.

وسيواجه نادال الساعي إلى تتويجه الرابع عشر في رولان جاروس (ليرفع إلى 21 عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى)، الفائز من المباراة بين الصربي المصنف أولاً نوفاك ديوكوفيتش، والإيطالي ماتيو بيريتيني (9).

وسيسعى الإسباني والصربي إلى حجز مكان لهما في النهائي، ليواجه أحدهما الفائز من المباراة التي تجمع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5)، والألماني ألكسندر زفيريف (6).

ويتعادل نادال بعدد الألقاب في الجراند سلام حالياً، مع السويسري المنسحب من البطولة، روجيه فيدرر بعشرين لقباً.