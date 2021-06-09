شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإماراتي البحريني في اليد 25 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن مباراة كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد قد تقرر يوم 25 سبتمبر/أيلول القادم ويجمع بين الفائزين من مباراة السوبر الإماراتي بين فريقي الشارقة والجزيرة، والسوبر البحريني بين النجمة وباربار.

وكان نبيل عاشور وعلي عيسى رئيسا الاتحادين الإماراتي والبحريني اجتمعا في دبي الأسبوع الماضي وتم الاتفاق على الموعد، على أن يتم تنسيق بقية الأمور المتعلقة بالمباراة بين ناصر الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات ونظيره البحريني.