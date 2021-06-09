شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يستكشف نقاط ضعف المنتخب الإندونيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد منتخب الإمارات إلى التدريبات الأربعاء، حيث يؤدي مِرانه مساء بالملعب الفرعي في نادي الوصل، استعداداً لمواجهة إندونيسيا مساء الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفاء عقب المباراة الأخيرة أمام تايلاند التي فاز فيها «الأبيض» بثلاثة أهداف مقابل هدف، من أجل التخلص من الإرهاق الناجم عن ضغط المباريات.

من جانبه عكف الجهاز الفني عقب نهاية مباراة تايلاند على دراسة منتخب إندونيسيا، للتعرف إلى نقاط القوة والضعف لدى المنافس، من خلال تحليل المباريات الأخيرة له، وتسجيل بعض الملاحظات، ومشاهدة تسجيلات حديثة للمنتخب ومناقشة تفاصيلها مع اللاعبين، وتحديد مهام وواجبات كل لاعب في المباراة المقبلة.

ويولي الهولندي مارفيك، مدرب منتخب الإمارات الوطني، مباراة إندونيسيا أهمية كبيرة، حيث حرص على تأكيد أن المواجهة المقبلة لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، مشدداً على ضرورة احترام المنافس والتعامل معه بالجدية المطلوبة، لتحقيق الهدف المنشود والحصول على النقاط الثلاث.

وكان منتخبنا حقق فوزين متتاليين في المجموعة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة بفارق نقطتين عن المتصدر فيتنام، ومتفوقاً على تايلاند وماليزيا في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط، فيما يحتل منافس الأبيض في الجولة المقبلة؛ منتخب إندونيسيا، ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وأكد وليد عباس قائد منتخبنا الوطني، جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة إندونيسيا، التي تعتبر محل تركيز كل أفراد الأبيض في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع مباريات المرحلة الحالية من التصفيات بالقطعة، بأخذ كل مباراة على حدة وعدم التفكير في المواجهة التالية إلا بعد الفراغ من المباراة التي تسبقها.

وقدم قائد الأبيض شكره للجماهير الإماراتية التي حرصت على تشجيع اللاعبين في المباريات السابقة، مؤكداً أن وجودها مثّل دافعاً كبيراً لنجوم المنتخب، وحفزهم لتقديم الأفضل.

ووعد وليد عباس بمواصلة العمل بقوة من أجل التأهل.

لا مجال للاستهانة

ورفض ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني، مبدأ الاستهانة بأي منتخب في المجموعة، بصرف النظر عن موقفه في جدول الترتيب أو النتائج التي حققها في المباريات السابقة، مشدداً على أهمية احترام المنافس والتعامل معه بالحرص اللازم.

وأوضح ماجد حسن أن مواجهة المنتخب الإندونيسي لن تكون سهلة، رافضاً التسليم بضعف المنافس لوجوده في المركز الأخير في ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة، مضيفاً أن الاستهتار بمنتخب إندونيسيا غير وارد، وأن المنافس لن يكون صيداً سهلاً، وسيكون دافعه كبيراً للظهور بشكل أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض.

وأبدى لاعب منتخبنا الوطني الشاب طحنون الزعابي، سعادته الكبيرة بالوجود في قائمة الأبيض خلال التصفيات الحالية، معتبراً أنه حصل على فرصة ذهبية لتمثيل الوطن في هذا الوقت.

وتحدث طحنون عن المواجهة المقبلة مع إندونيسيا، مؤكداً أنها تتساوى في الأهمية مع المباراتين السابقتين، ولا تقل أهمية عن اللقاء الأخير أمام فيتنام، مضيفاً أن الفوز على إندونيسيا سيعزز حظوظ المنتخب ويجعله على بعد خطوة من التأهل للمرحلة المقبلة.