بايدن يعتزم إلغاء الحظر على "تيك توك" و"وي تشات"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن بصدد إلغاء الحظر الذي تم فرضه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على التطبيقين المملوكين للصين "تيك توكى و"وي تشات" وبدلاً من ذلك سيراجع تطبيقات البرمجيات التي يبتكرها الخصوم الأجانب وتشكل خطرا على البيانات الحساسة للأمريكيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدر بايدن توجيها لوزيرة التجارة جينا رايموندو في أمر تنفيذي لتقييم التطبيقات وحظر التطبيقات التي تشكل خطرًا أمنيًا.

ويحل الأمر محل قرارات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تستهدف على وجه التحديد الشركات الصينية، ومن بينها شركة بايت دانس المالكة لتيك توك وشركة تينسنت هولدينجز المالكة لوي تشات، وحاولت قررات ترامب حظر استخدام هذه التطبيقات في الولايات المتحدة.

وألغى القضاة الاتحاديون إجراءات ترامب، وقالوا إن الإدارة السابقة لم تعرض كيفية تشكيل هذه التطبيقات على وجه الخصوص تهديدًا للأمن القومي يبرر حظرها.

وقال المسؤولون إن الأمر الجديد يهدف إلى توضيح المعايير التي تعتبرها الولايات المتحدة تضر بالبيانات الحساسة للأمريكيين.

وتتضمن البيانات معلومات تعريف شخصية ومعلومات جينية من شأنها أن تنتقل إلى أشخاص مرتبطين مباشرة بخصوم أجانب، بما في ذلك الصين، وفقا لصحيفة حقائق البيت الأبيض.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن مراجعة منفصلة للأمن القومي بشأن بيع تيك توك لشركة أمريكية جارية وليست مرتبطة بخطوة اليوم الأربعاء.