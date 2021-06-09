"كونوا سندًا للضعفاء".. رسائل هامة من وزير العدل لمعاوني النيابة الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وجه المستشار عمرو مروان، وزير العدل، معاوني النيابة العامة الجدد، بنصرة المظلوم وكشف الحقائق، معلقًا :"كونوا سندًا للضعفاء ونصرة للحق".

وقال المستشار "مروان" في حفل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة دفعة 2017، إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، واختيارهم تم على معايير من الكفاءة والجدارة "منحكم الدستور والقانون صلاحيات لنصرة المظلوم وكشف الحقائق".

وتابع: "اعملوا بكل جدية ومثابرة ومحاسبة للنفس بمعايير صارمة.. على قدر المسؤولية تكون المحاسبة".

وأردف: "أوصيكم بالجدية بالعمل والاطلاع على كل جديد وتطوير أدواتكم مع مستجدات العصر بصفة مستمرة مع الحرص على احترام رؤسائكم وشركاء العمل".

وأتم: "مقصدكم جميعا واحد هو تحقيق العدالة في مصر".