محافظ أسوان يستقبل وكيل الأوقاف الجديد ويوجه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة، وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري الأصيل، بجانب الدور الحيوي في المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيرس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان، الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تولى مهام عمله بديلاً للدكتور محمد عزت، والذي أشاد المحافظ بأدائه خلال فترة توليه مسؤولية المديرية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها افتتاح أعمال إنشاء وتجديد 43 مسجدًا بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أو في المناسبات المختلفة، للحد من انتشار فيرس كورونا، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية لوقاية المصلين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.