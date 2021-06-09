تسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب بوزير خارجية سلطنة عُمان، والوفد المرافق له.
وجرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد استقبل وزير الخارجية نظيره العُماني لدى وصوله إلى المطار في الرياض اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.