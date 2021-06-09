خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من سلطان عُمان، هيثم بن طارق بن تيمور، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب بوزير خارجية سلطنة عُمان، والوفد المرافق له.

وجرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد استقبل وزير الخارجية نظيره العُماني لدى وصوله إلى المطار في الرياض اليوم.