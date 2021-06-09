بايدن يوجه رسالة لروسيا والصين قبيل بدء جولته الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 15 دقيقة

قبيل مغادرته العاصمة واشنطن لبدء جولته الأوروبية الأولى منذ توليه الحكم، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رسالة إلى روسيا والصين.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيؤكد بوضوح لروسيا والصين على “متانة” التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة.

ويبدأ بايدن جولته من بريطانيا ثم بلجيكا وسويسرا، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.

وتستغرق الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

وتمثل الجولة اختبارا لقدرة بايدن على إدارة وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وانسحابه من معاهدات دولية.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو/ حزيران، في فيلا سويسرية ترجع للقرن الثامن عشر مطلة على بحيرة جنيف، وهو مكان هادئ للمحادثات التي يتوقع أن تكون ساخنة.

وتخيم خلافات مريرة بشأن التدخل في الانتخابات وهجمات تسلل إلكتروني وحقوق الإنسان وأوكرانيا بظلالها على أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولي بايدن السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

وستكون قضايا الاستقرار النووي الإستراتيجي والنزاعات الإقليمية مطروحة على طاولة المفاوضات. ومن المنتظر أن يصل بايدن إلى بريطانيا اليوم الأربعاء، في مستهل جولته الخارجية الأولى، وقال إنه سيضغط على بوتين من أجل احترام حقوق الإنسان.